中電澳洲燃氣廠訴訟達成和解
文章日期：2021年3月12日 12:25
中電（0002）中午宣布，旗下澳洲子公司EnergyAustralia與Lochard Energy達成和解協議，協議主要包括EnergyAustralia將對Lochard Energy支付款項，以及延長澳洲Iona燃氣廠現時為EnergyAustralia提供儲氣服務的長期商業關係。
EnergyAustralia於2015年出售Iona燃氣廠予Lochard Energy。2017年5月，Lochard Energy就EnergyAustralia對有關燃氣廠儲存庫技術表現和擴建能力的部分陳述欠缺完整或具誤導性，展開法律訴訟程序。訴訟原定於今年5月開始審理，但各方於3月初進行調解，最終達成和解協議。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
不能再與親友共用帳戶？Netflix擬禁止非同住用戶共享帳戶
美債息反彈 恒指高開164點 友邦跌1.9% 阿里升2.3%