EnergyAustralia於2015年出售Iona燃氣廠予Lochard Energy。2017年5月，Lochard Energy就EnergyAustralia對有關燃氣廠儲存庫技術表現和擴建能力的部分陳述欠缺完整或具誤導性，展開法律訴訟程序。訴訟原定於今年5月開始審理，但各方於3月初進行調解，最終達成和解協議。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

恒指摸頂高開半日倒跌73點 收市後三大指數成分股變動

國泰2月載客量跌98% 料3月日均乘客數目為600名以下

融創全年多賺36.9% 股價曾升11%

IFR：百度招股已獲足額認購

滬深兩市反覆向上 上證以近半日高位收市

1個月HIBOR終止5連升

不能再與親友共用帳戶？Netflix擬禁止非同住用戶共享帳戶

蘋果公司起訴前員工 指控其向傳媒洩露商業機密

高通晶片零件短缺 今年手機出貨量或下降

澳洲對華木材出口或長期中斷 中國無視澳洲恢復出口要求

匯控削獎金 投行、交易部門不滿 祁耀年被迫解釋

美國對部分華為供應商的出口許可證施加新的5G限制

汽車之家IPO超購9倍 一手中籤率35%

傳嗶哩嗶哩已通過在港第二上市聆訊

美債息反彈 恒指高開164點 友邦跌1.9% 阿里升2.3%

滬深三大指數高開 人行開展百億元人幣逆回購