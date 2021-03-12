美債息回升，恒指今早高開164點見半日頂，最多倒跌212點，高低波幅收窄至377點，半日跌73點或0.25%，報29311點，企於10天線(29168.3點)及50天線(29139.51點)之上。科指連升3日，續跑贏恒指。