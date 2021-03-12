恒指摸頂高開半日倒跌73點 收市後三大指數成分股變動
文章日期：2021年3月12日 12:16
美債息回升，恒指今早高開164點見半日頂，最多倒跌212點，高低波幅收窄至377點，半日跌73點或0.25%，報29311點，企於10天線(29168.3點)及50天線(29139.51點)之上。科指連升3日，續跑贏恒指。
大市成交金額1132億元；國指升76點或0.67%，報11416點。恒生科技指數收報8756點，升1.35%。
藍籌26隻升，23隻下跌，3隻無升跌。宣布百億回購的小米（1810）升8.47%，收報23.7元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻62點。
今早公布業績的友邦（1299）跌3.85%，收報97.5元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低114點。友邦（1299）全年新業務價值上市以來首次倒退，末期息100.3仙。
恒生科技指數成份股21隻升，10隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是小米升8.47%；跌幅最大的是京東（9618）收報343.2元，跌4.88%。京東上季多賺6倍至243億人幣。
北水南下合計淨流入30.33億元，較上日減少32.98%，連續第2日流入，累計流入75.58億元。南水北上合計淨流入1.86億元人民幣，較上日減少97.23%，連續第4日流入，累計流入145.61億元。
收市後，三大指數成分股將變動。
染藍股方面，阿里健康（0241）收報24.6元，升1.03%；龍湖（0960）收報49.25元，跌0.2%；海底撈（6862）收報59.2元，跌2.15%。
國指新貴，碧桂園服務（6098）收報61.95元，升2.57%；農夫山泉（9633）收報44.65元，升1.48%。而剔除的海螺創業（0586）收報35.45元，升1.43%；中石油（0857）收報3.03元，跌0.33%；恒安（1044）收報55.15元，升0.55%；華潤燃氣（1193）收報40.75元，升1.62%。
科指新貴，海爾智家（6690）收報32.1元，升1.58%；萬國數據（9698）收報88.95元，跌0.61%。剔除的丘鈦科技（1478）收報14.38元，升1.13%；貓眼娛樂（1896）收報14.2元，跌0.14%；心動（2400）收報58.8元，跌0.17%；易鑫（2858）收報2.72元，跌0.37%。
融創（1918）全年多賺36.9%，股價曾升11%，收報33.45元，升10.58%。
多間公司公布業績，包括華潤水泥控股（1313）半日收報9.4元，升1.7%；天虹紡織（2678）半日收報11.22元，升2.9%；新城悅服務（1755）收報21.55元，升5.12%。
傳北京想阿里（9988）與馬雲撇清關係，破記錄罰款、改革也不希望打倒此巨頭。阿里巴巴收報232元，升1.93%。
百度第二上市定價上限295元 入場費1.5萬。港交所（0388）收報462.2元，升0.22%。
中聯通（0762）去年多賺10.3% 派末期息0.164元。收報4.67元，跌3.51%。
港鐵（0066）去年盈轉虧蝕48億 末期息0.98元。收報46.95元，跌3.69%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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