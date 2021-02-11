月內，集團運載82,297公噸貨物及郵件，按年跌30.7%。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年減少26.2%。運載率上升13個百分點至79.5%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力削減 38.3%。今年首兩個月，載貨量較去年同期下跌29.4%，運力下跌39.7%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌23.8%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，月內每日載客量持續下跌，2月22日更錄得348名乘客的新低。而2月份的日均乘客數目為755名，較1月的981位乘客更為遜色。他表示，自2月20日起，駐港機組人員須遵守新的強制檢疫規定，嚴重影響集團的客運服務能力。況且，春節假期期間的客運需求亦非常疲弱。

他又指，由於國際旅遊需求復蘇進度仍不明朗，加上駐港機組人員的檢疫 措施，集團在3月底前只會維持基本客運航班，預期3月份的日均乘客數目將處於600名以下的低位。集團亦維持早前的預測，即今年上半年的客運運力將遠低於疫情的前四分一，而全年運力將低於百分之五十。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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