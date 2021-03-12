【有片：選股王】SaaS和醫藥反彈力度強 微盟、榮昌可留意
文章日期：2021年3月12日 12:04
恒指跌73點，收報29311點，成交金額1133億元。歐洲央行表示會加速購買債券，美國拍賣30年期國債反應不錯，拍賣後同期債息回落，美股升幅擴大。港股昨日大升後，今早又是高開低走，主要受重磅藍籌股如匯控（0005）、友邦（1299）、中移動（0941）等拖累，恒科指亦高開低走，美團（3690）跌0.81%，京東（9618）績後跌4.88%，但小米（1810）宣布回購最多100億元後終反彈8.47%。強勢股則有內房股，融創（1918）績優升10.58%，同業及物管股亦跟升。
新經濟股反彈過後，買賣雙方都轉趨審慎，昨日平開高走，今早又高開低走。設局是指數和前期熱炒股大機會進入上落市格局，而由於即市波幅都頗大，交易就更困難。市場強勢股不多，航運是其中之一，海豐（1308）、太平洋航運（2343）、招商局（0144）都能持續走高；資源股變得參差，今早推介的宏橋（1378）大漲，但其他銅鋁概念多跌。油股也高位阻力不斷增加。
新經濟股中，SaaS和醫藥是反彈力度較強的股份，個別股份優於ATMJ。前者以微盟（2013）較強，由低位計最多已回升達40%，今早上試50天後回順，20天及50天線是阻力，但大勢開始止跌回穩。醫藥股以榮昌（9995）較佳，4天累計反彈逾40%，連同今早已連續3支陽燭，買盤願意積極高追。
張兆聰