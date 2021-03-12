融創全年多賺36.9% 股價曾升11%
文章日期：2021年3月12日 11:49
融創（1918）今早公布去年業績，全年多賺36.9%，至356.4億元人民幣(下同)，核心淨利潤
約為302.6億元，較去年增長約11.8%。淨負債率約為96.0%，較去年年底下降約76.3個百分點，派末期息1.65元。
融創現報33.5元，升10.7%，曾升最多11.4%。
融創表示，可售資源充足，預計今年全年將超過人民幣9,000億元，其中超78%位於一二線城市。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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