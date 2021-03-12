據報，美國不少Netflix用戶收到平台彈出的通知，要求用戶輸入發送至帳戶持有者電話或電郵戶口進行驗證，證明自己與帳戶持有者同住。倘未能成功驗證，用戶可能會被要求另開新帳戶。

Netflix發言人指，是次測試的目的是為了確保用戶是經過帳戶持有者授權的情況下使用。

Netflix目前訂閱模式是包括可同時在2個和4個裝置上觀看的方案。惟其服務條款規定，同一帳戶的用戶，必須居住在同一個家庭。事實上，不少人都會和親友共享一個賬號，以減低開支。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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