不能再與親友共用帳戶？Netflix擬禁止非同住用戶共享帳戶
文章日期：2021年3月12日 11:10
外電報道，全球最大串流影音平台Netflix或禁止非同住用戶共享帳戶。
據報，美國不少Netflix用戶收到平台彈出的通知，要求用戶輸入發送至帳戶持有者電話或電郵戶口進行驗證，證明自己與帳戶持有者同住。倘未能成功驗證，用戶可能會被要求另開新帳戶。
Netflix發言人指，是次測試的目的是為了確保用戶是經過帳戶持有者授權的情況下使用。
Netflix目前訂閱模式是包括可同時在2個和4個裝置上觀看的方案。惟其服務條款規定，同一帳戶的用戶，必須居住在同一個家庭。事實上，不少人都會和親友共享一個賬號，以減低開支。
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