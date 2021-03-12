根據蘋果提交向法院的訴狀指，該名名叫Simon Lancaster的

前員工被指充當記者的線人，且在離開公司後與記者的關係進一步加深，並涉嫌透露公司嚴格保密且未發布的硬體細節、尚未公布的性能更改及未來產品發布計劃。

蘋果指，Lancaster行為造成的具有欺騙性，而且其擅自發布產品細節，對相關產品開發團隊的士氣造成一定影響。

另外，原從事蘋果無人駕駛汽車秘密項目開發的兩名前工程師亦在等待審訊。二人被指投靠中國公司並竊取商業秘密。二人目前未認罪。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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