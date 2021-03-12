高通晶片零件短缺 今年手機出貨量或下降
文章日期：2021年3月12日 10:50
晶片短缺已蔓延至整體電子業，路透社引述業內消息人士報道，高通因此將資源優先用於利潤較高的Snapdragon 888 處理器晶片，以確保三星能及時取得晶片，但此舉則損害中、低階處理器晶片供應，其中，小米（1810）正是中、低階處理器晶片的買家。
報道引述三星一位供應商指，高通晶片短缺正在影響三星中低階手機的生產。而另一家為幾個主要手機品牌代工的代工廠高層也透露，高通面臨一系列零組件短缺的問題，今年手機出貨量可能下降。
自從華為被制裁後，趕於制裁生效前囤積晶片，競爭對手亦為搶佔市場，高通晶片需求急升，而疫情影響零件短缺，晶片不足的問題亦由汽車業蔓延至電子業。
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方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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