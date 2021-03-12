澳洲對華木材出口或長期中斷 中國無視澳洲恢復出口要求
文章日期：2021年3月12日 10:40
《路透》引述兩位消息人士指，澳洲與中國之間每年16億澳元（約96.57億港元）的木材貿易將面臨持續中斷，此前澳洲向中國海關官員提出的恢復木材出口的要求被忽視。
去年末中國稱在來自幾個澳洲港口的木材中發現害蟲後，中澳400萬噸的原木貿易就基本中斷。但澳洲對華木屑出口仍繼續。
消息人士稱，澳洲農業部向中國海關提供了貨物已噴灑殺蟲劑的證明，但未收到回覆。
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