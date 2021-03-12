匯控削獎金 投行、交易部門不滿 祈耀年被迫解釋
文章日期：2021年3月12日 10:36
彭博社引述消息指，匯控（0005）行政總裁祈耀年上周和全球銀行與市場部聯席主管GeorgesElhedery、Greg Guyett一起，與投資銀行和交易部門員工舉行電話會議，就這個去年唯一取得收入增長的部門為何必須削減獎金作出解釋。
報道引述消息指，匯控高層對有關員工指，疫情侵蝕匯豐整體業績，加上嚴峻的經濟背景，意味著匯豐不能支付更多獎金；即使是一些績效得分最高的銀行家也被告知，他們的獎金將被削減，而且不要期望加薪。
匯控發言人拒絕置評。
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