分析認為，拜登政府計劃繼續推進特朗普實施的更嚴格出口管制，也表明美國官員們正在兌現對華強硬的承諾。商務部長Gina Raimondo本月接受訪問時承諾，美國將充分發揮實體清單的作用。

2019年，前總統特朗普政府曾以國家安全為由，將華為列入黑名單，限制美國企業向華為供貨，之後商務部放寬禁令，容許部分供應商銷售貨品給華為。

另外，《路透》引述兩位政府官員報道，根據6月份生效的採購規定，印度可能會阻止移動運營商使用華為生產的電信設備。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

8折乘車優惠月底到期 港鐵：獨力難支

財匯局：過去9年上市公司核數費平均每年升1%

李克強：做大國內市場 擴大國際開放

中聯通：ADR除牌不影響公司運作 今年5G開支佔總開支一半

日經：日美印澳四國擬聯手建立稀土採購鏈

李克強：以減稅降費抵銷政策退出的影響

中國總理李克強：6%經濟增速已不低

太古施銘倫：「未來十年會睇到香港歷史上最黃金的時間」