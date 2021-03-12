美國對部分華為供應商的出口許可證施加新的5G限制
文章日期：2021年3月12日 09:35
《彭博》引述知情人士透露，美國總統拜登政府已通知一些華為供應商，收緊以前批准的出口許可證條件，禁止向華為出口5G設備相關產品。
分析認為，拜登政府計劃繼續推進特朗普實施的更嚴格出口管制，也表明美國官員們正在兌現對華強硬的承諾。商務部長Gina Raimondo本月接受訪問時承諾，美國將充分發揮實體清單的作用。
2019年，前總統特朗普政府曾以國家安全為由，將華為列入黑名單，限制美國企業向華為供貨，之後商務部放寬禁令，容許部分供應商銷售貨品給華為。
另外，《路透》引述兩位政府官員報道，根據6月份生效的採購規定，印度可能會阻止移動運營商使用華為生產的電信設備。
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