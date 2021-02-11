汽車之家IPO超購9倍 一手中籤率35%
文章日期：2021年3月12日 10:09
汽車之家（2518）公布招股結果，定價為176.3元，較招股價上限價251.8低近三成，集資淨額34.4億元，香港發售部分獲3.8萬分認購，超額9.71倍。國際部分只獲90%認購。一手中籤率35%，申請100手穩獲一手。乙組頭鎚飛獲3人認購，獲分15.54萬股，中籤率10.26%。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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