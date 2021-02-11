美債息隔晚曾跌至1.4729厘，不過今早又反彈，高見1.5422厘。

藍籌31隻升，14隻下跌，7隻無升跌。藥明生物（2269）升6.31%，報100.3元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌2.44%，報124元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升1.98%，報694元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻59點。

今早公布業績的友邦（1299）跌1.97%，報99.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低58點。友邦全年新業務價值上市以來首次倒退，末期息100.3仙。

恒生科技指數成份股26隻升，3隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是小米（1810）開市報22.9元，升4.81%；跌幅最大的是京東（9618）開市報353.6元，跌2%。

北水南下合計淨流出0.31億元，南水北上合計淨流入67.19億元人民幣，較上日增加28.6%，連續第3日流入，累計流入143.75億元。

多間公司公布業績，績前表現如下，華潤水泥控股（1313）開市報9.18元，跌0.64%；天虹紡織（2678）開市報10.9元，無升跌；新城悅服務（1755）開市報21元，升2.44%。

傳北京想阿里（9988）與馬雲撇清關係，破記錄罰款、改革也不希望打倒此巨頭。阿里巴巴開市報233元，升2.37%。

小米有意回購股份 最多100億元。開市報22.9元，升4.81%。

百度第二上市定價上限295元 入場費1.5萬。港交所（0388）開市報466元，升1.04%。

京東上季多賺6倍至243億人幣。開市報353.6元，跌2%。

中聯通（0762）去年多賺10.3% 派末期息0.164元。開市報4.88元，升0.83%。

港鐵（0066）去年盈轉虧蝕48億 末期息0.98元。開市報48.6元，跌0.31%。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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