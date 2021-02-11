美債息反彈 恒指高開164點 友邦跌1.9% 阿里升2.3%
文章日期：2021年3月12日 09:26
恒指今早高開164點或0.57%，報29550點，成交金額79億元；國指今早高開135點或1.2%，報11475點。恒生科技指數開市報8836點，升2.28%。恒指高於10天線(29192.15點)及50天線(29144.28點)。
美債息隔晚曾跌至1.4729厘，不過今早又反彈，高見1.5422厘。
藍籌31隻升，14隻下跌，7隻無升跌。藥明生物（2269）升6.31%，報100.3元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌2.44%，報124元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升1.98%，報694元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻59點。
今早公布業績的友邦（1299）跌1.97%，報99.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低58點。友邦全年新業務價值上市以來首次倒退，末期息100.3仙。
恒生科技指數成份股26隻升，3隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是小米（1810）開市報22.9元，升4.81%；跌幅最大的是京東（9618）開市報353.6元，跌2%。
北水南下合計淨流出0.31億元，南水北上合計淨流入67.19億元人民幣，較上日增加28.6%，連續第3日流入，累計流入143.75億元。
多間公司公布業績，績前表現如下，華潤水泥控股（1313）開市報9.18元，跌0.64%；天虹紡織（2678）開市報10.9元，無升跌；新城悅服務（1755）開市報21元，升2.44%。
傳北京想阿里（9988）與馬雲撇清關係，破記錄罰款、改革也不希望打倒此巨頭。阿里巴巴開市報233元，升2.37%。
小米有意回購股份 最多100億元。開市報22.9元，升4.81%。
百度第二上市定價上限295元 入場費1.5萬。港交所（0388）開市報466元，升1.04%。
京東上季多賺6倍至243億人幣。開市報353.6元，跌2%。
中聯通（0762）去年多賺10.3% 派末期息0.164元。開市報4.88元，升0.83%。
港鐵（0066）去年盈轉虧蝕48億 末期息0.98元。開市報48.6元，跌0.31%。
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