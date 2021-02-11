道期升0.16%，標期升0.17%，納期升0.3%。日股升0.19%，韓股升1.25%。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括華潤水泥控股（1313）、天虹紡織（2678）、新城悅服務（1755）等。

傳北京想阿里（9988）與馬雲撇清關係，破記錄罰款、改革也不希望打倒此巨頭。

友邦（1299）全年新業務價值上市以來首次倒退，末期息100.3仙。

小米（1810）有意回購股份 最多100億元。

百度第二上市定價上限295元 入場費1.5萬。留意港交所（0388）。

京東（9618）上季多賺6倍至243億人幣。

中聯通（0762）去年多賺10.3% 派末期息0.164元。

港鐵（0066）去年盈轉虧蝕48億 末期息0.98元。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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