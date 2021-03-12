報導引述消息指，反壟斷監管機構正考慮對阿里巴巴處以創紀錄的罰款，金額或超過高通公司（Qualcomm）在2015年因反競爭行為支付的9.75億美元（約75億替代）費用。

消息又指，阿里巴巴稱為被要求終止一種被稱為「二選一」的做法。監管機構認為，阿里以此懲罰一些同時在阿里及包括京東（9618）內部的平台上銷售商品的商家。其中一名知情人士說，阿里巴巴必須採取切實可行的措施可能要在決定宣布之後才能敲定。

此外，監管機構正在考慮是否要求阿里替換為主要在線零售業務無關的部分資產。一旦敲定，針對阿里巴巴的措施將需要得到中國最高領導層的批准。

阿里巴巴的代表不予置評。中國最高市場監管機構國家市場監督管理總局未回覆記者的置評請求。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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