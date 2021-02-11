全年新業務表現方面，年化新保費下降20%至52.19億美元；新業務價值利潤率減少10.4個百分點至52.6%；2021年首兩個月的新業務價值按年增長15%。包括香港及內地在內的分部新業務價值均下跌，其中，香港按年跌66%，內地跌17%。

友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示，2019冠狀病毒病大流行導致宏觀經濟出現前所未見的狀況及為營運帶來挑戰；新業務價值受到社交距離措施的影響。不過，銷售動力強勁，年首兩個月取得新業務價值的按年增長、財務狀況保持非常強勁。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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