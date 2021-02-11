道指創上市新高見32661.59點，收市連升5日，累計升1561.45點，對上一次連升5日是今年2月5日；標指高見3960.27點，創上市新高，收市連升3日，累計升117.99點，對上一次連升3日是2月3日。

道瓊斯工業平均指數收漲188點，升幅0.59%，報32485點。標普500指數收漲40點，升幅1.04%，報3939點。納斯達克綜合指數收漲329點，或2.53%，報13398點。

波音升2.71%，報252美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻43點，而麥當勞跌0.82%，報211.57元，拖低道指11點。

科技股方面，蘋果收市報121.96元，升1.65%，谷歌母公司Alphabet收市報2100.54元，升3.16%，亞馬遜收市報3113.59元，升1.82%，Facebook收市報273.88元，升3.38%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.49%，報424點。德國DAX指數收漲0.21%，報14569點；法國CAC 40指數漲0.73%，報6033點；英國富時100指數收漲0.17%，報6736點。