歐洲央行另會維持每月價值200億歐元（約1854億港元）的資產購債計劃（APP），只要歐央行認為有購買的需要，仍將繼續維持這項買債措施。此外，歐洲央行將主要利率維持在現水平不變，預計主要利率將保持在當前或更低的水平，直到通脹前景穩步接近略低於2％的目標。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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