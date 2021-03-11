歐央行擬加快買債 符市場預期
文章日期：2021年3月11日 21:18
歐洲央行在政策會議後公布，至少在明年3月底前，將「抗疫緊急買債計劃（PEPP）」的淨資產購買規模，維持在1.85萬億歐元（約17萬億港元）不變。不過由於近期債息上升，歐央行預期第二季的PEPP淨資產購買速度，將較今年頭幾個月顯著提高。相關聲明內容，符合分析師預期。
歐洲央行另會維持每月價值200億歐元（約1854億港元）的資產購債計劃（APP），只要歐央行認為有購買的需要，仍將繼續維持這項買債措施。此外，歐洲央行將主要利率維持在現水平不變，預計主要利率將保持在當前或更低的水平，直到通脹前景穩步接近略低於2％的目標。
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