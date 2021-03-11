牛奶國際去年少賺16% 美心盈利大跌逾半
文章日期：2021年3月11日 20:19
牛奶國際公布，截至去年12月底股東應佔溢利按年下跌16%至2.71億美元，總營業額為281.59億元，按年上升2%，每股基本盈利20.03美仙，按年下跌16%，每股股息16.5美仙。
集團指出，受在家用餐以及更關注新鮮食品質素影響，香港惠康去年銷售雙位數增長，但疫情影響其他業務表現，尤其是萬寧及7-11，旅客出入境限制措施對萬寧的銷售及利潤率。萬寧已盡力吸引本地客，由於價格方針帶動銷量及利潤率，表現令人鼓舞。7-11方面，由於企業及政府鼓勵員工在家工作，人流減少帶來不利影響，尤其是位於地鐵站的分店。
由牛奶國際持有50%股權的美心去年銷售額為21億美元，按年下跌24%，去年全年為集團貢獻3640萬美元收入，去年同期為8210萬美元，即美心去年整體盈利約7200萬美元（約5.68億港元），按年下跌56.1%。集團指出，疫情下政府實施社交距離措施，客人大幅減少到訪餐廳以及停業影響美心表現。
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