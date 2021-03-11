集團指出，受在家用餐以及更關注新鮮食品質素影響，香港惠康去年銷售雙位數增長，但疫情影響其他業務表現，尤其是萬寧及7-11，旅客出入境限制措施對萬寧的銷售及利潤率。萬寧已盡力吸引本地客，由於價格方針帶動銷量及利潤率，表現令人鼓舞。7-11方面，由於企業及政府鼓勵員工在家工作，人流減少帶來不利影響，尤其是位於地鐵站的分店。

由牛奶國際持有50%股權的美心去年銷售額為21億美元，按年下跌24%，去年全年為集團貢獻3640萬美元收入，去年同期為8210萬美元，即美心去年整體盈利約7200萬美元（約5.68億港元），按年下跌56.1%。集團指出，疫情下政府實施社交距離措施，客人大幅減少到訪餐廳以及停業影響美心表現。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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