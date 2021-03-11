李克強指出，放管並重，創新監管方式，加強事中事後監管，都是改革的一部份。政府支持互聯網+、物聯網這些新業態，但對坑蒙拐騙、造假失信，或者利用新業態的旗號去搞詐騙、非法集資，就要堅決打擊，因為把市場攪亂，沒有公平，競爭就不可能持續，就不可能展現更強活力。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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