李克強：利用新業態搞詐騙或非法集資要堅決打擊
文章日期：2021年3月11日 20:14
中國去年起加強金融科技及反壟斷方面的監管，國務院總理李克強今日於記者會上指出，政府不單要市場主體生存，還要他們活躍，要為其鬆綁，放開手腳去競爭；但要競爭就應當公平，就必須有監管。只有管出公平、管出公正，才能讓市場主體顯示真正的創造力。
李克強指出，放管並重，創新監管方式，加強事中事後監管，都是改革的一部份。政府支持互聯網+、物聯網這些新業態，但對坑蒙拐騙、造假失信，或者利用新業態的旗號去搞詐騙、非法集資，就要堅決打擊，因為把市場攪亂，沒有公平，競爭就不可能持續，就不可能展現更強活力。
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第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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