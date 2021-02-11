三日後反口 日企SBI香港CEO：從未正式討論撤出香港
文章日期：2021年3月11日 19:32
本周一（8日）日本最大網絡券商、大型資管機構SBI集團（SBI Holdings，思佰益）董事長北尾吉孝刊登於英國《金融時報》的訪問引起巨大迴響，一向不諱言政治的北尾吉孝向該報表示，憂慮「港區國安法」，擬將集團業務撤出香港。但事隔三日後，SBI香港分部（思佰益證券香港）官網發聲明反駁，指從未有正式撤出香港的討論，亦沒有官方決定，就事件致歉。
聲明於今晚以思佰益證券香港執行總裁草野潤（Jun Kusano）名義發出。草野潤表示，《金融時報》與北尾吉孝訪問的主要話題是SBI集團在大阪發展的商業策略、與日本地區銀行的合作，以及集團成為日本第四大銀行的決心。他表示，上述話題在文章中都未有提到，而記者僅將重心放在了關於香港、倫敦的「細枝末節」（side remarks）上。
草野潤表示，公司對報道感到驚訝及遺憾，希望澄清，就撤出香港沒有進行過任何的正式討論，也沒有任何的正式決定。他表示，以CEO的身份在此重申，公司沒有任何撤出香港的意圖。他表示，撤出香港並不太可能（unlikely event），但若有此決定，將會與客戶及各持份者進行有效溝通。
於早前報道中，北尾吉孝直言，相信香港已不再是經營金融機構的理想場所，香港環境的發展「令人恐懼」，而愈來愈多的日企正在重新考慮設立在香港的業務規模。他又向該報表示，正考慮將現時約有100人的SBI香港團隊轉移至上海或新加坡。
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