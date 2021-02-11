聲明於今晚以思佰益證券香港執行總裁草野潤（Jun Kusano）名義發出。草野潤表示，《金融時報》與北尾吉孝訪問的主要話題是SBI集團在大阪發展的商業策略、與日本地區銀行的合作，以及集團成為日本第四大銀行的決心。他表示，上述話題在文章中都未有提到，而記者僅將重心放在了關於香港、倫敦的「細枝末節」（side remarks）上。

草野潤表示，公司對報道感到驚訝及遺憾，希望澄清，就撤出香港沒有進行過任何的正式討論，也沒有任何的正式決定。他表示，以CEO的身份在此重申，公司沒有任何撤出香港的意圖。他表示，撤出香港並不太可能（unlikely event），但若有此決定，將會與客戶及各持份者進行有效溝通。

於早前報道中，北尾吉孝直言，相信香港已不再是經營金融機構的理想場所，香港環境的發展「令人恐懼」，而愈來愈多的日企正在重新考慮設立在香港的業務規模。他又向該報表示，正考慮將現時約有100人的SBI香港團隊轉移至上海或新加坡。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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