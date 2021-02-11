京東首席財務官許冉表示，公司重點孵化的幾個新業務板塊進展順利，包括京東健康（6618）成功上市，京東物流向港交所（0388）主板提交上市申請表格，以及京東產發A輪融資的推進。在技術和創新的推動下，公司的運營效率進一步得到提升。

集團上季收入按年增長31.4%至2243億元；其中服務收入為321億元，按年升53.2%。全年收入則按年升29.3%至7458億元，服務收入升42%至939億元。第四季Non-GAAP EBITDA為27億元，較2019年同期的20億元升35%；全年Non-GAAP EBITDA錄207億元，按年增加50%。截至2020年底為止，京東過去一年的活躍購買用戶數（AAC）按年增加30.3%至4.72億。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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