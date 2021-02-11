京東上季多賺6倍至243億人幣 美股盤前升逾半成
文章日期：2021年3月11日 19:15
京東集團（9618）收市後公布2020年業績，第四季純利增長5.8倍至243億元（人民幣，下同），全年純利錄494億元，較2019年的122億元升3倍。按照非通用會計準則（Non-GAAP），第四季純利升1.9倍至24億元，全年純利升57%至168億元。京東美股盤前升逾半成，ADR換算折合約368.68港元，較港股升2.2%。
京東首席財務官許冉表示，公司重點孵化的幾個新業務板塊進展順利，包括京東健康（6618）成功上市，京東物流向港交所（0388）主板提交上市申請表格，以及京東產發A輪融資的推進。在技術和創新的推動下，公司的運營效率進一步得到提升。
集團上季收入按年增長31.4%至2243億元；其中服務收入為321億元，按年升53.2%。全年收入則按年升29.3%至7458億元，服務收入升42%至939億元。第四季Non-GAAP EBITDA為27億元，較2019年同期的20億元升35%；全年Non-GAAP EBITDA錄207億元，按年增加50%。截至2020年底為止，京東過去一年的活躍購買用戶數（AAC）按年增加30.3%至4.72億。
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