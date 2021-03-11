至於原由高銀集團負責發展的何文田站上蓋項目，鄧智輝稱，高銀和鷹君集團（0041）已簽妥文件，鷹君已經全面參與項目發展，料工程會按時間表落實及進行。至於高銀和其他發展商方面的官司，港鐵因為並非為合約方，因此他沒有新消息可供透露，亦不知道訴訟內容。

隨著去年2月份新冠肺炎疫情爆發，鄧智輝指出，他們至今並未停止租金寬減，並且與車站商務租戶及中小企結為伙伴，期望他們能夠撐過疫情。在售樓方面，將軍澳日出康城7、8及9期會依工程進度，料有機會取入伙紙及入賬。至於在大灣區開發TOD（地鐵為導向發展）項目，行政總裁金澤培指出，目前正留意數個項目，不過現階段未有新消息可予透露。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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