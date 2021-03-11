港鐵鄧智輝：料今年招標發展項目涉4800個住宅單位
文章日期：2021年3月11日 19:08
港鐵（0066）物業及國際業務總監鄧智輝表示，公司在未來一年有3個發展項目推出招標，涉及4800個住宅單位。當中港島南岸第6期已完成意向書，快將招標，涉及750個住宅單位; 東涌延線相關地皮會有1900個單位，但是項目處於初期階段。至於白勝角通風大樓及東涌牽引電站項目，則已進入最後城市規劃階段，料今年稍後完成規劃階段。
至於原由高銀集團負責發展的何文田站上蓋項目，鄧智輝稱，高銀和鷹君集團（0041）已簽妥文件，鷹君已經全面參與項目發展，料工程會按時間表落實及進行。至於高銀和其他發展商方面的官司，港鐵因為並非為合約方，因此他沒有新消息可供透露，亦不知道訴訟內容。
隨著去年2月份新冠肺炎疫情爆發，鄧智輝指出，他們至今並未停止租金寬減，並且與車站商務租戶及中小企結為伙伴，期望他們能夠撐過疫情。在售樓方面，將軍澳日出康城7、8及9期會依工程進度，料有機會取入伙紙及入賬。至於在大灣區開發TOD（地鐵為導向發展）項目，行政總裁金澤培指出，目前正留意數個項目，不過現階段未有新消息可予透露。
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