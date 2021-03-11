8折乘車優惠月底到期 港鐵：獨力難支
文章日期：2021年3月11日 18:43
港鐵（0066）行政總裁金澤培今午在業績發布會上表示，集團未來要應付超過1000億元的新鐵路項目發展，儘管在2020年度鐵路業務虧損逾50億元，他們仍然會透過未來幾年的利潤、票務收入、借貸及發債融資，料有助香港創造就業機會。但是因應新冠肺炎疫情帶來挑戰，因此難以獨力支持8折乘車優惠。
他又指，因應訊號系統及、新舊車軌連接延遲等因素，因此預計東鐵線過海路段要實現明年首季通車存在難度。
在票價調整方面，金澤培稱，港鐵會在5月尾收集齊數據之後，連同此前凍結票價及提供優惠等計算在內，再一併公布具體票價調整安排。不過，商務總監楊美珍指，就算在港府支持下的8折乘車優惠到今年3月底到期，就算公司財務困難，100元月票優惠、轉乘小巴優惠及早鳥計劃仍會繼續提供。
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