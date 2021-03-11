他又指，因應訊號系統及、新舊車軌連接延遲等因素，因此預計東鐵線過海路段要實現明年首季通車存在難度。

在票價調整方面，金澤培稱，港鐵會在5月尾收集齊數據之後，連同此前凍結票價及提供優惠等計算在內，再一併公布具體票價調整安排。不過，商務總監楊美珍指，就算在港府支持下的8折乘車優惠到今年3月底到期，就算公司財務困難，100元月票優惠、轉乘小巴優惠及早鳥計劃仍會繼續提供。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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