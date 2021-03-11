財匯局：過去9年上市公司核數費平均每年升1%
文章日期：2021年3月11日 18:36
財匯局今日發布首份報告，檢視本地審計市場情況。報告指出，於2019年，全部逾2300家上市公司支付的核數費共計為121.87億元，平均核數費為520萬元，中位核數費僅有200萬元。而由2010年至2019年的9年間，平均核數費的複合年增長率僅有0.9%。財匯局指出，市場約有八成的上市公司支付的核數費低於500萬元，平均值與中位數差距大，出現偏態分布的情況。
根據報告，以2019年為例，近1900家上市公司支付的核數費不足500萬元，同時有28家公司核數費則達到5000萬元以上。該年以匯控（0005）核數費全港最高，錄6.68億元；長和（0001）其次，錄2.46億元。其他核數費較高的前二十家公司，多數為銀行保險行業或H股。
此外，市場中核數費漲價及降價情況不一。於2019年，有近970家上市公司削減核數費，990家公司提升核數費，各佔約45%。其中有72家上市公司大手將核數費提升50%以上，但就有38家上市公司按年削減核數費五成或以上。而報告發現，上市公司更換核數師後，多數都會降低核數費，此類情況佔往年的五成至七成。
財匯局指出，在目前的經濟環境下，核數師要作出大量具挑戰性的判斷，包括服務的上市公司是否面對困難、資產是否存在減值等，而監管環境的改變亦可能令審計成本增加。當局指出，審計行應該保證核數費收入足以令自身有足夠的時間及資源完成審計工作。當局強調，未來將會在監管工作中關注此方面，不排除就此制定政策。
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