李克強：做大國內市場 擴大國際開放
文章日期：2021年3月11日 18:31
中國國務院總理李克強於記者會上表示，構建雙循環格局，既是做大國內市場，也要擴大國際開放，中國經濟與國際經濟已是「你中有我我中有你」，不能關起門來，而且把內需市場做大，也會給外資、外國產品及服務帶來巨大機會。
李克強重申，開放是需要各國共同努力，雙向而行。中國會進一步主動對外開放，繼續縮減外資來華負面清單，繼續推動服務業對外開放。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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