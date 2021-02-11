中聯通：ADR除牌不影響公司運作 今年5G開支佔總開支一半
文章日期：2021年3月11日 18:26
中國聯通（0762）預計今年的資本開支達700億元（人民幣，下同），與去年的預算持平。中聯通預算，今年5G的資本開資達350億元，比重達一半，較去年增加10億元的資出，預計可用的5G基站可達70萬個，較去年新增32萬個基站。
中聯通與中電信（0728）的網絡共建共享共維計劃，5G基站雙方共節省760億元，4G基站雙方共節省90億元，新增4G共享基站達17萬座。基礎資源雙方共節省22億元，累計共建共享骨幹光纜7000多公里、桿路4.1萬公里、管道2.1萬公里。集團表示，5G的高峰期投入達3年，將由明年完結5G的投入，明年將完成目標100萬的5G基站，按年增30萬個。
目前5G移動用戶達7083萬，去年5G移動用戶ARPU達70元，董事長兼首席執行官王曉初預計，今年5G ARPU與去年相約，隨著5G用戶的增長，5G ARPU會有下跌的趨勢，但預計今年整體ARPU會有增長趨勢。王曉初預計，明年的5G用戶淨增能達7000萬戶，與去年相約。
對於中聯通ADR於美國紐交所除牌，王曉初表示，目前正持績和紐交所溝通和協商，要求紐交所交出除牌的理由和以「一致性」的標準處理事件所有的營辦商，目前仍未收到紐交所的明確答覆。王曉初再指，在美公司的佔比收不高，以及ADR的投資總體量不高，對集團的營運未造成影響。王曉初更指，除牌事件是美國投資者失去提升價值的機會。
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