中聯通與中電信（0728）的網絡共建共享共維計劃，5G基站雙方共節省760億元，4G基站雙方共節省90億元，新增4G共享基站達17萬座。基礎資源雙方共節省22億元，累計共建共享骨幹光纜7000多公里、桿路4.1萬公里、管道2.1萬公里。集團表示，5G的高峰期投入達3年，將由明年完結5G的投入，明年將完成目標100萬的5G基站，按年增30萬個。

目前5G移動用戶達7083萬，去年5G移動用戶ARPU達70元，董事長兼首席執行官王曉初預計，今年5G ARPU與去年相約，隨著5G用戶的增長，5G ARPU會有下跌的趨勢，但預計今年整體ARPU會有增長趨勢。王曉初預計，明年的5G用戶淨增能達7000萬戶，與去年相約。

對於中聯通ADR於美國紐交所除牌，王曉初表示，目前正持績和紐交所溝通和協商，要求紐交所交出除牌的理由和以「一致性」的標準處理事件所有的營辦商，目前仍未收到紐交所的明確答覆。王曉初再指，在美公司的佔比收不高，以及ADR的投資總體量不高，對集團的營運未造成影響。王曉初更指，除牌事件是美國投資者失去提升價值的機會。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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