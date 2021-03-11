日經：日美印澳四國擬聯手建立稀土採購鏈
文章日期：2021年3月11日 17:42
日經引述消息指，日本、美國、印度和澳洲計劃聯合建立稀土採購鏈，以對抗中國的主導地位。
報道指，各國將首先開發能產生低水平放射性廢物的精煉技術，另外又將為稀土礦商和精煉商安排來自政府附屬金融機構的銀團貸款。
報道指，四國領導人將在周五的會談中確認，減少對中國稀土的依賴。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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