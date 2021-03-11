李克強稱，去年在不搞「大水漫灌」的前提下，新增財政資金規模2萬億元都用在市場主體和民生急需，而不是考慮上大項目、搞大產業，這是因為要「是把肥施到根子上」。既然去年沒有搞量化寬鬆，今年政策就沒有必要「急轉彎」，還是要保持政策連續性和可持續性，著力穩固經濟。而要保持經濟運行在合理區間，還是要注重「施肥於根」。

至於如何保持保民生等要求的力度不減，李克強解釋，資金規模固然很重要，但把錢用好更重要。去年經驗還可以繼續採用。例如財政金融上減少政府支出；擴大直達資金範圍，更快更有效惠企利民；以及在穩定槓桿率的同時，引導金融企業合理讓利，使中小企融資更便利，融資成本穩中有降。而對各類風險隱患，政府也會及時防範化解。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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