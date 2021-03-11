李克強：以減稅降費抵銷政策退出的影響
文章日期：2021年3月11日 17:21
被問到去年防疫下推出的宏觀措施，今年退出情況，國務院總理李克強指，現在市場主體特別是中小企還在恢復元氣中，由於經濟恢復增長，政府要合理調整政策，但調整是適度的；有些階段性政策退出，同時又會用一些結構性減稅降費政策去衝抵影響，保持保民生、保就業、保市場主體的力度不減。
李克強稱，去年在不搞「大水漫灌」的前提下，新增財政資金規模2萬億元都用在市場主體和民生急需，而不是考慮上大項目、搞大產業，這是因為要「是把肥施到根子上」。既然去年沒有搞量化寬鬆，今年政策就沒有必要「急轉彎」，還是要保持政策連續性和可持續性，著力穩固經濟。而要保持經濟運行在合理區間，還是要注重「施肥於根」。
至於如何保持保民生等要求的力度不減，李克強解釋，資金規模固然很重要，但把錢用好更重要。去年經驗還可以繼續採用。例如財政金融上減少政府支出；擴大直達資金範圍，更快更有效惠企利民；以及在穩定槓桿率的同時，引導金融企業合理讓利，使中小企融資更便利，融資成本穩中有降。而對各類風險隱患，政府也會及時防範化解。
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