即時財經新聞

中國總理李克強：6%經濟增速已不低

文章日期：2021年3月11日 17:05

全國兩會閉幕，中國國務院總理李克強下午於記者會上表示，注意到今年提出6%以上的經濟增長預期目標，確實引起了多方面關注；有分析認為是積極，也有認為低於預期。而李克強直言6%增速已不低，因為中國現在的經濟總量達到100萬億元（人民幣，下同），6%就是6萬億元，這放在「十三五」初期，是需要8%以上增速才能達到。

李克強亦指，6%以上是留有餘地，實際過程中可能會增長更高一些，但中央不是要定計劃，而是要引導預期，希望把預期引導到鞏固經濟恢復增長基礎，推動高質量發展，保持可持續性，尤其是和明、後年目標相銜接，不能造成大起大落，否則會擾亂市場的預期。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場 

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經 

其他報道

太古施銘倫：「未來十年會睇到香港歷史上最黃金的時間」

中聯通去年多賺10.3% 派末期息0.164元

佐丹奴：港未來2至3個月關6間店 減租七成才有合理回報

港鐵去年盈轉虧蝕48億 末期息0.98元

北水重新流入 科指連升2日 恒指升478點 近兩周首次企上10天線

虛擬貨幣交易平台Huobi、OKEx、Binance官方微博無法顯示

匯控將於股東會提出氣候變化特別決議案

匯控委任段小纓為董事 前GE高層 曾推動一帶一路

百度據報明起招股 售4%股份料集資234億

中汽協：2月汽車銷量145.5萬輛

滬指終止五連跌 漲2.36%

遭美方連月施壓 Facebook撤回港美海底光纜計劃申請

【有片：埋身擊】恒生科技指數有望觸底回升 投資者宜低吸

光大環境去年盈利60億元 派息0.16元

時代鄰里核心盈利增94% 末期息0.071元

開拓藥業：巴西臨床結果顯示新冠重症藥可降死亡率

佐丹奴去蝕1.1億末期息多派57% 下半年業務顯著改善