全國兩會閉幕，中國國務院總理李克強下午於記者會上表示，注意到今年提出6%以上的經濟增長預期目標，確實引起了多方面關注；有分析認為是積極，也有認為低於預期。而李克強直言6%增速已不低，因為中國現在的經濟總量達到100萬億元（人民幣，下同），6%就是6萬億元，這放在「十三五」初期，是需要8%以上增速才能達到。