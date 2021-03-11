中國總理李克強：6%經濟增速已不低
文章日期：2021年3月11日 17:05
全國兩會閉幕，中國國務院總理李克強下午於記者會上表示，注意到今年提出6%以上的經濟增長預期目標，確實引起了多方面關注；有分析認為是積極，也有認為低於預期。而李克強直言6%增速已不低，因為中國現在的經濟總量達到100萬億元（人民幣，下同），6%就是6萬億元，這放在「十三五」初期，是需要8%以上增速才能達到。
李克強亦指，6%以上是留有餘地，實際過程中可能會增長更高一些，但中央不是要定計劃，而是要引導預期，希望把預期引導到鞏固經濟恢復增長基礎，推動高質量發展，保持可持續性，尤其是和明、後年目標相銜接，不能造成大起大落，否則會擾亂市場的預期。
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