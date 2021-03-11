雖然結束國泰港龍業務止血兼賣產，但太古在2020財年業績再預告，2021財年上半年將錄得經常性虧損。主要因續受新型疫情影響，為集團帶來重大挑戰和不明朗的因素，對航空部門，特別是國泰航空（0293）的影響尤其嚴重。不過管理層預期，國泰方面已無需再進一步注資，並已為復蘇做好準備。

問到是否預期最壞的時間已過去，施銘倫表示難以預測，但太古已大致重回舊位，希望本港在年中前大部分市民都注射疫苗，而本港經濟的關鍵則在於包括廣東及其他關口何時重開。

去年集團再出售太古城中心第一座辨公樓等項目，管理層指出，在2018年至2020年過去出售近445億元非核心資產或表現欠佳的資產，當中本港主要集中出售在一些老舊達30-40年的項目，既簡化投資組合，亦集中在核心層面，並作為資本循環重新投資在香港，如太古坊的重建工程等，同時亦令資產負債表更強勁，資本淨負債比率跌2個百分點至12.2%。

集團又指，若新型疫情的不利影響若持續，本港的零售租金將繼續面對壓力，集團自去年起已帶頭減租，今年仍會繼續，將按個別租戶評估，但不會一刀切減租，不過已攤銷的租金支援很可能對公司2021年財務業績造成不利影響。相反，內地業務則見強勁反彈，太古地產行政總裁白德利指出，在疫情下太古難獨善其身，但所幸是下半年內地商場銷售額已然復蘇，下半年銷售額錄按年29%增長，誌為內地項目的抗疫能力及復蘇非常快。合資發展的前灘太古里亦已獲預租七成，料2021年下半年試業。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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