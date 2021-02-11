去年移動服務收入達1567億元，由虧轉盈，移動用戶ARPU（每月每戶平均收入）按年升4.1%至42.1元。期內5G套餐用戶達到7083萬戶，5G套餐用戶滲透率達到23%，高於行業平均的20%。固網寬帶接入收入按年升2.4%，達到426億元。固網寬帶用戶淨增262萬戶，總數達到8610萬戶。融合業務在固網寬帶用戶中的滲透率達到64%，按年提升5個百分點。

產業互聯網業務收入按年升30.0%，達到427億元，收入佔比提高至15.5%。其中ICT業務收入134億元，按年升33.4%，IDC及雲計算業務收入達234億元，按年升26.1%，物聯網業務及大數據業務收入分別達到42億元和17億元，按年分別升39.0%和39.8%。受創新業務和固網寬帶業務良好增長拉動，集團的固網服務收入達到1169億元，按年升10.6%。

全年資本開支為676.5億元，按年升19.86%。

中聯通績前收報4.79元，全日跌2.444%，成交額達6.17億元。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

佐丹奴：港未來2至3個月關6間店 減租七成才有合理回報

港鐵去年盈轉虧蝕48億 末期息0.98元

北水重新流入 科指連升2日 恒指升478點 近兩周首次企上10天線

虛擬貨幣交易平台Huobi、OKEx、Binance官方微博無法顯示

匯控將於股東會提出氣候變化特別決議案

匯控委任段小纓為董事 前GE高層 曾推動一帶一路

百度據報明起招股 售4%股份料集資234億

中汽協：2月汽車銷量145.5萬輛

滬指終止五連跌 漲2.36%

遭美方連月施壓 Facebook撤回港美海底光纜計劃申請

【有片：埋身擊】恒生科技指數有望觸底回升 投資者宜低吸

光大環境去年盈利60億元 派息0.16元

時代鄰里核心盈利增94% 末期息0.071元

開拓藥業：巴西臨床結果顯示新冠重症藥可降死亡率

佐丹奴去蝕1.1億末期息多派57% 下半年業務顯著改善