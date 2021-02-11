中聯通去年多賺10.3% 派末期息0.164元
文章日期：2021年3月11日 16:53
中聯通（0762）今日公布去年業績，純利按年升10.3%至124.9億元人民幣(下同），期內收入按年升4.6%至3038.4億元。當中，服務收入按年升4.3%至2758.1億元。EBITDA（除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）按年跌0.2%至941.4億元。派每股末期息0.164元，按年升10.8%。
去年移動服務收入達1567億元，由虧轉盈，移動用戶ARPU（每月每戶平均收入）按年升4.1%至42.1元。期內5G套餐用戶達到7083萬戶，5G套餐用戶滲透率達到23%，高於行業平均的20%。固網寬帶接入收入按年升2.4%，達到426億元。固網寬帶用戶淨增262萬戶，總數達到8610萬戶。融合業務在固網寬帶用戶中的滲透率達到64%，按年提升5個百分點。
產業互聯網業務收入按年升30.0%，達到427億元，收入佔比提高至15.5%。其中ICT業務收入134億元，按年升33.4%，IDC及雲計算業務收入達234億元，按年升26.1%，物聯網業務及大數據業務收入分別達到42億元和17億元，按年分別升39.0%和39.8%。受創新業務和固網寬帶業務良好增長拉動，集團的固網服務收入達到1169億元，按年升10.6%。
全年資本開支為676.5億元，按年升19.86%。
中聯通績前收報4.79元，全日跌2.444%，成交額達6.17億元。
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