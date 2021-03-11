佐丹奴：港未來2至3個月關6間店 減租七成才有合理回報
文章日期：2021年3月11日 16:46
佐丹奴（0709）去年全年由盈轉虧，期內在港關閉11間分店，至去年12月底只餘62間分店。集團主席兼行政總裁劉國權直言，香港至少在未來2至3年仍無法回復以往水平，今年會繼續關店，未來2至3個月將放棄6間分店，因業主不減租，如租金協商未果，或會再關幾間店。
他指出，香港零售至少需2至3年復蘇，不是只計及生意，亦要考慮經營成本是否合理，業主未有下定決心減租，加上香港旅遊事業至少在明年上半年及首9個月難以復蘇，需一定時間復原，與業界看法相若。
至於目標租金減幅，劉國權認為，過去店舖租金是基於大量旅客來港而定，去年旅客大減94%，如果現時減租七成，服裝零售行業可有合理回報，減租六成就需辛苦經營但會可以爭取回報。
集團首席營運官陳嘉緯指出，希望隨著疫苗接種計劃，下半年商場人流復蘇，帶動生意。不過，現時商場人流大減，加上社交距離措施，減價只是得不償失，不會考慮以減價吸引客人，未來方向是提升毛利率水平。
集團執行董事羅學文認為，現時有部分市場表現強勁，例如中東及台灣等，會專注發展相關市場，去年非洲有不少新加盟商，會繼續開拓非洲及俄羅斯市場，台灣市場將會加入採購業務，迎合市場需要，有信心仍有不少空間發展。劉國權補充，台灣市場競爭改善，過去數年不少香港品牌退出台灣，佐丹奴可從中爭取市場。
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