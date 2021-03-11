他指出，香港零售至少需2至3年復蘇，不是只計及生意，亦要考慮經營成本是否合理，業主未有下定決心減租，加上香港旅遊事業至少在明年上半年及首9個月難以復蘇，需一定時間復原，與業界看法相若。

至於目標租金減幅，劉國權認為，過去店舖租金是基於大量旅客來港而定，去年旅客大減94%，如果現時減租七成，服裝零售行業可有合理回報，減租六成就需辛苦經營但會可以爭取回報。

集團首席營運官陳嘉緯指出，希望隨著疫苗接種計劃，下半年商場人流復蘇，帶動生意。不過，現時商場人流大減，加上社交距離措施，減價只是得不償失，不會考慮以減價吸引客人，未來方向是提升毛利率水平。

集團執行董事羅學文認為，現時有部分市場表現強勁，例如中東及台灣等，會專注發展相關市場，去年非洲有不少新加盟商，會繼續開拓非洲及俄羅斯市場，台灣市場將會加入採購業務，迎合市場需要，有信心仍有不少空間發展。劉國權補充，台灣市場競爭改善，過去數年不少香港品牌退出台灣，佐丹奴可從中爭取市場。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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