期內，集團經常性業務收入錄425.41億元，按年跌21.9%。主要由於新型冠狀 病毒大流行對香港客運業務的車費收入所造成的不利影響，以及香港車站商務的租金收入減少所致。經常性業務虧損 11.26億元，2019年則錄得利潤49.80億元。

本港客運業務方面，總收入按年減少40.3%至118.96億元。未計利息和財務開支和計及每年非定額付款後的虧損為54.08億元。有關業績主要反映自去年初起疫情肆虐對乘客量及平均車費產生的負面影響。

港鐵所有鐵路和巴士客運服務的總乘客量按年年減少31.5%至 13.108億人次。周日平均乘客量減少30.9%至 88萬人次。

物業租賃業務方面，去年收入按年減少0.3%至48.17億元，主要由於集團在疫情期間向租戶提供紓困措施，按照租戶的個別情況給予租金減免。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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