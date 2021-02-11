恒指收市升478點或1.65%，報29385點，高於10天及50天線(29084.64點)，成交金額2152億元，較上日增加13.01%；國指升280點或2.54%，報11340點。恒生科技指數收報8640點，升5.16%。

恒指連升3日，累計升844.78點，對上一次連升3日是2月9日。科指連升2日，累計升577.04點。

藍籌35隻升，16隻下跌，1隻無升跌。石藥（1093）升10.91%，收報9.66元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）跌1.78%，收報46.9元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低44點。美團（3690）升8.71%，收報344.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻130點。

恒生科技指數成份股30隻升，2隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報46.5元，升13.97%；跌幅最大的是新東方在綫（1797）收報19.12元，跌1.85%。

北水南下合計淨流入45.25億元，終止連續3日流出，淨流入金額是2021年3月3日57.47億元後最多。南水北上合計淨流入67.19億元人民幣，較上日增加28.6%，連續第3日流入，累計流入143.75億元。

匯控（0005）委任段小纓為董事，前GE高層、曾推動一帶一路。匯控收報46.9元，跌1.78%。

百度據報明起招股，售4%股份料集資234億。港交所（0388）收報461.2元，升3.69%。

中汽協公布，2月汽車銷量145.5萬輛。汽車股吉利（0175）收報23.95元，升3.9%；比亞迪（1211）收報196.1元，升5.6%；華晨中國（1114）收報7.24元，升0.84%；廣汽集團（2238）收報7.34元，升1.24%；東風集團股份（0489）收報7.55元，升2.17%；長城汽車（2333）收報22.5元，升4.9%；北京汽車（1958）收報2.79元，升2.95%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.63元，無升跌。

光大環境（0257）去年盈利60億元 派息0.16元。收報4.85元，升1.46%。

時代鄰里（9928）核心盈利增94%，末期息0.071元。收報6.08元，升4.83%。

開拓藥業（9939）：巴西臨床結果顯示新冠重症藥可降死亡率。收報18.8元，升8.79%。

佐丹奴（0709）去年蝕1.1億末期息多派57%，下半年業務顯著改善。收報1.62元，升5.88%。

中海油（0883）向紐交所要求推翻ADR退市決定。收報9.3元，升3.1%。

太古地產（1972）去年基本溢利挫47%，第二次中期息0.61元，全年派息增3%。收報24.8元，無升跌。

太古（0019）全年轉虧，基本虧損40億元，預計上半年仍錄經常性虧損。收報55.2元，升1.01%。

2月國內智能電話出貨量按年升237%。手機及手機設備股向上，雷蛇（1337）收報2.33元，升4.02%；鴻騰（6088）收報2.6元，升2.36%；丘鈦（1478）收報14.22元，升3.49%；舜宇（2382）收報192.4元，升1.64%；高偉電子（1415）收報5.11元，升4.5%；瑞聲（2018）收報42.9元，升2.14%；比亞迪電子（0285）收報45.05元，升6.63%；信利國際（0732）收報1.47元，升10.53%；富智康（2038）收報1.12元，升3.7%；小米（1810）收報21.85元，升0.23%。

多間公司公布業績，績前表現如下。中銀航空租賃（2588）收報73.6元，跌2.06%；中國聯通（0762）收報4.84元，跌1.43%；京東（9618）收報360.8元，升5.68%；港鐵（0066）收報48.75元，跌0.51%；融創（1918）收報30.25元，跌1.31%。

廣聯工程（1413）上市，定價0.54元。收報0.42元，跌22.2%。

融創服務（1516）去年多賺1.22倍，純利6.01億元人民幣，末期息5.8分。收報21.88元，升3.8%。

中國宏橋（1378）折讓約11%，以每股9.72元，配售2.43億股，新股佔經發行股本約2.66%，集資23.2億元。收報11.12元，升1.8%。

標普道瓊指數和富時羅素將剔除小米和籮筐技術等。小米升0.23%。

中韓台快速復蘇 Prada下半年錄2.16億歐元經營溢利。普拉達（1913）收報50.5元，升5.1%。

博雅互動（0434）發盈警，料去年盈轉虧蝕4000萬人幣。收報0.64元，升1.59%；。

中飛租賃（1848）發盈警，料盈利按年大減逾六成。收報6.55元，升0.76%。

人行公布2月底M2按年增10.1%。內銀股方面，工行（1398）升0.72%，收報5.57元；交行（3328）升0.66%，收報4.6元；中行（3988）跌0.69%，收報2.87元；建行（0939）升1.87%，收報6.55元。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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