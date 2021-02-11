虛擬貨幣交易平台Huobi、OKEx、Binance官方微博均已無法顯示。 Huobi和Binance賬號顯示「該賬號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看」，OKEx賬號顯示「用戶不存在」。