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虛擬貨幣交易平台Huobi、OKEx、Binance官方微博無法顯示

文章日期：2021年3月11日 16:11

虛擬貨幣交易平台Huobi、OKEx、Binance官方微博均已無法顯示。 Huobi和Binance賬號顯示「該賬號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看」，OKEx賬號顯示「用戶不存在」。

根據condesk數據，比特幣最新報54770美元，過去24小時內微升0.19%。

 

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場 

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

 

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