此前，挪威投資公司ShareAction與部份股東曾就氣候變化問題另行提出一項股東決議案，匯控指，經與對方溝通後，對方已同意撤回該決議案，轉為支持匯豐的提議。

匯豐的決議案將勾勒出集團下一階段淨零排放策略，特別著重支持客戶推行其本身的過渡進程。匯控計劃提供7500億美元（約5.85萬億港元）至1萬億美元（約7.8萬億港元）融資和投資，支持客戶逐步減少炭排放，協助他們體現長遠和可持續的增長機遇。

匯控承諾，會訂立清晰科學的策略，並附有短期和中期目標，以配合匯控為達致《巴黎協定》目標所制訂的融資方針。根據方針，匯控計劃於今年開始按行業進行分析，先從石油和天然氣、電力和公共事業入手，然後於2022年擴展至例如汽車、建材和建造等其他行業。匯控將於今年底前提供有關方針的進一步資料，包括所用評估方法、情境、負排放處理和核心假設，確保在行業和投資組合層面的融資活動與《巴黎協定》目標一致。

此外，匯控亦承諾會於今年底前公布政策，於2030年底前逐步退出歐盟及經合組織國家的燃煤發電及動力煤礦融資，以及於2040年底前退出其他市場的相關業務。有關政策會就退出計劃、規模和中期目標提供進一步資料。

此外，匯控將從明年2月出版的《2021年報及賬目》開始，每年匯報在達致淨零排放融資策略，以及減少向燃煤發電及動力煤礦融資的進展。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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