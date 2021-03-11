此前，段小纓為美國通用電氣公司（GE）的高層。她在2014年7月出任GE大中華區總裁兼首席執行官，是GE中國第一個來自本土的CEO。2016年時任廣東省委書記，現為國務院副總理的胡春華，在廣州曾會見段小纓。她在2019年升任為GE高級副總裁及國際業務總裁兼首席執行官，負責推動該公司在中國、亞太區、印度、中東、非洲及拉丁美洲的業務增長，直至2019年7月離任。她現時擔任安盛及賽諾菲（Sanofi）的獨立非執行董事。

綜合媒體報道，段小纓在GE任職逾20年期間，推動了亞洲區的佔GE的收入佔比大增，亦參與了剝離非核心資產的進程，同時大力推動GE參與「一帶一路」，她曾稱一帶一路的倡議「內涵豐富」。2019年初中國駐美大使崔天凱呼籲美國不要錯失「一帶一路」發展機遇時，便曾點名提到GE也有參與一帶一路項目。

匯控指，段小纓乃備受推崇及經驗豐富的商界領袖，可於亞洲及國際業務上為董事會帶來重要的領導經驗及商業觸覺。匯控主席杜嘉祺表示，香港及中國內地乃匯豐具最重要策略意義的兩大市場，段小纓於兩地業務知識廣博、經驗深厚，定將進一步加強對董事會事務的討論及監察。

匯控又宣布，卡斯特（Henri de Castries）及苗凱婷（Heidi Miller）不擬於5月的股東會上尋求重選連任，屆時他們將於將正式退任董事。苗凱婷退任董事，意味她亦將卸任集團美國附屬公司北美滙豐控股有限公司主席一職，並將主席職務交予傅偉思（James Anthony Forese）。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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