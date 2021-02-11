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百度據報明起招股 售4%股份料集資234億

文章日期：2021年3月11日 15:27

路透社今日引述兩消息人士報道，擬來港上市的百度將於本周五（12日）起招股，共計發售4%股份，按最新股價計算，約集資30億美元（約為234億港元）。其中一名人士指出，百度在本周二（9日）已完成上市的準備工作，但未有立刻開始招股，是希望等市場波動喘定，尤其是科技股的大幅震蕩。百度發言人對路透報道未有置評。

百度美股昨日跌3.5%，報255.14美元。百度本周二夜晚於港交所網站上載聆訊後資料集。公司去年全年錄得1070.74億元人幣（下同）收入。核心業務收入錄得787億元，其中，在線營銷收入佔核心業務84%，貢獻663億元。非核心業務的愛奇藝方面，在線營銷收入錄得68億元，按年大跌18%。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場 

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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