路透社今日引述兩消息人士報道，擬來港上市的百度將於本周五（12日）起招股，共計發售4%股份，按最新股價計算，約集資30億美元（約為234億港元）。其中一名人士指出，百度在本周二（9日）已完成上市的準備工作，但未有立刻開始招股，是希望等市場波動喘定，尤其是科技股的大幅震蕩。百度發言人對路透報道未有置評。