百度據報明起招股 售4%股份料集資234億
文章日期：2021年3月11日 15:27
路透社今日引述兩消息人士報道，擬來港上市的百度將於本周五（12日）起招股，共計發售4%股份，按最新股價計算，約集資30億美元（約為234億港元）。其中一名人士指出，百度在本周二（9日）已完成上市的準備工作，但未有立刻開始招股，是希望等市場波動喘定，尤其是科技股的大幅震蕩。百度發言人對路透報道未有置評。
百度美股昨日跌3.5%，報255.14美元。百度本周二夜晚於港交所網站上載聆訊後資料集。公司去年全年錄得1070.74億元人幣（下同）收入。核心業務收入錄得787億元，其中，在線營銷收入佔核心業務84%，貢獻663億元。非核心業務的愛奇藝方面，在線營銷收入錄得68億元，按年大跌18%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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