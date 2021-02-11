中汽協：2月汽車銷量145.5萬輛
文章日期：2021年3月11日 15:12
中汽協宣布，2月份汽車銷量按年增3.6倍至145.5萬輛，其中新能源汽車銷量11萬輛，按年增5.8倍。中汽協指，由於去年2月基數很低，各類車型產銷按年均大幅增長。
累計今年首兩個月，汽車產銷量則分別為389萬輛和395.8萬輛，按年增長88.9%和76.2%，其中新能源汽車產銷31.7萬輛和28.9萬輛，按年增長3.9倍和3.2倍。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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