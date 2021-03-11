滬指終止五連跌 漲2.36%
文章日期：2021年3月11日 15:08
滬深兩市高開高收。滬指終止五連跌，以日中最高位收市，收報3436點，升79點或2.36%，成交額3698億元人民幣（下同）。
深證成指兩連升，全日高位見13904點，收報13866點，升303點或2.23%，成交額4342億元，兩市合共成交額8040億元。
創板指午後企穩2700點，收報2746點，升69點或2.61%，同樣連升兩個交易日。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道