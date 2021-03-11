根據Facebook向美國聯邦通訊委員會（FCC）提交的文件顯示，Facebook將撤回其登陸香港至美國項目（簡稱HKA）的申請，並等待新的可能重新分配海底電纜系統請求。

Facebook一位發言人發表聲明指，由於美國政府對美國和香港之間直接連通的持續擔憂，公司決定撤回FCC申請。發言人又指，「期待著與各方合作，重新配置系統，以滿足美國政府的關切。」

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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