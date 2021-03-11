遭美方連月施壓 Facebook撤回港美海底光纜計劃申請
文章日期：2021年3月11日 14:53
《華爾街日報》報道，因美國國家安全官員連月施壓，Facebook撤回在美國加州與香港之間建設一條新的互聯網管道的申請，並指是中美之間裂痕加深的最新跡象。
根據Facebook向美國聯邦通訊委員會（FCC）提交的文件顯示，Facebook將撤回其登陸香港至美國項目（簡稱HKA）的申請，並等待新的可能重新分配海底電纜系統請求。
Facebook一位發言人發表聲明指，由於美國政府對美國和香港之間直接連通的持續擔憂，公司決定撤回FCC申請。發言人又指，「期待著與各方合作，重新配置系統，以滿足美國政府的關切。」
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