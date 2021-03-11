光大環境去年盈利60億元 派息0.16元
文章日期：2021年3月11日 13:00
前稱光大國際的光大環境（0257）中午公布，去年盈利60.16億元，按年增加15.62%，派末期息0.16元。
光大環境半日報4.79元，升0.21%。期內收益429.26億元，年增14.29%。其中建造服務收益254.93億元，按年增7%；運營服務收益122.86億元，年增30%。毛利率按年增加2個百分點至33%。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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