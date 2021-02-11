時代鄰里去年收入按年升62.6%，至17.584億元，毛利率增加2個百分點至30.2%。去年集團進行了四項收購，管理層指當中部分如收購上海科箭在2020年8月才開始反映在業績上，而以近3億元收購的成都合達更於今年1月才完成收購，這些項目都會更大反映在2021財年。

有券商報告提到，集團預期2021年在管面積增長3800萬平方米，按2020年底集團在管總建築面積逾6880萬平方米計算，按年需增長約55.2%。

問到管理層對近年更多物管企業上市，併購市場競爭更激烈時，為何去年下半年僅完成一宗收購。行政總裁兼執行董事王萌指出，去年下半年對於投拓進行調整，集團明白市場上不少公司希望做股權收購，趁物管熱潮獲得更好的利益，但部分項目質素參差不齊，故調整了投資策略及投拓能力，希望以自生增長為主，併購為副，2021年更希望一半增長源自自拓。而目前亦有十多個儲備項目，相信能完全覆蓋2021年的增長目標。

集團首席財務官郭柏成則提到，一月份才完成的成都合達收購，該項目截至2020年底在管面積約2200萬平方米，料有助提前完成2021年的目標。

記者：方楚茵

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

開拓藥業：巴西臨床結果顯示新冠重症藥可降死亡率

佐丹奴去蝕1.1億末期息多派57% 下半年業務顯著改善

中海油向紐交所要求推翻ADR退市決定

太古地產去年基本溢利挫47% 第二次中期息0.61元 全年派息增3%

國泰周冠英過檔港交所 下月出任集團總法律顧問