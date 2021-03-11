開拓藥業：巴西臨床結果顯示新冠重症藥可降死亡率
文章日期：2021年3月11日 12:51
開拓藥業（9939）公布於巴西進行的普克魯胺藥物治療新冠重症患者臨床試驗結果。於臨床試驗中，普克魯胺於第14天已達到主要終點，通過世衛組織對COVID-19的8分等級量表評估的普克魯胺組相對於對照組有效性，此外，普克魯胺同樣表明了可降低92%患者死亡風險，並縮短住院時間中位數9天。
開拓藥業半日報18.7元，升8.22%。公司表示，臨床試驗屬普克魯胺治療新冠重症患者的多中心、隨機、雙盲、安慰劑平行對照的研究。試驗設置男、女兩個隊列，每個隊列再分為普克魯胺組及對照組兩個組別，共招募了588名符合所有資格標準的患者。
於2021年3月9日進行的初步分析，普克魯胺組的294名患者（其中56.8%為男性）及對照組的296名患者（其中57.8%為男性）於第14日的結果顯示，普克魯胺組死亡人數為11人，死亡率3.7%，而對照組的死亡人數為141人，死亡率47.6%，表明死亡風險下降了92%；普克魯胺組的住院時間中位數為5天，而對照組為14天，表明普克魯胺縮短9日住院時間。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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