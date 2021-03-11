佐丹奴去年蝕1.1億末期息多派57% 下半年業務顯著改善
文章日期：2021年3月11日 12:38
佐丹奴（0709）去年盈轉虧，2020財年虧損1.12億元，2019財年則錄純利2.3億元，每股基本虧損為0.071元。2020財年的淨虧損中，包括上半年為使用權資產與物業、機器及設備計提非現金淨減值撥備7,000萬元。集團派發末期股息每股0.069元，按年升近56.8%。值得留意的是，集團2020財年上半年虧為1.75億元，意味下半年的業績有顯著改善。
佐丹奴去年大減190間門市至2185間，去年銷售額為31.22億元，按年跌35.7%，全年毛利率為55.6%，按年跌3.1個百分點。但數據顯示佐丹奴去年下半年業績見改善，包括去年下半年銷售額和毛利率得到改善，當中銷售額跌幅收窄至跌26%，較去年上半年的跌幅44.4%大幅收窄﹔去年下半年的毛利率為56.4%，較2020年上半年的54.6%，回升1.8個百分點。
佐丹奴去年線上銷售額增加22.1%，佔總銷售額的10.5%，較2019年的5.5%，增加5個百分點。中國以外地區線上銷售額錄得增長123.5%及佔總線上銷售額23.3%，亦較2019年佔比12.7%大幅。
按地區計，佐丹奴去年削本港分店11間，截至去年底餘62間分店，集團指由於經營成本高昂，香港業務令人失望，2019年的社會事件和新冠肺炎疫情摧毀了經濟。來訪旅客停頓，失業率迅速上升，社會能夠全面復甦可能需要數年時間，故透過關閉高昂租金之虧損店舖來縮減業務規模。澳門則呈現積極的復甦跡象。
去年下半年中國業務開始復甦。線上銷售額增長7.3%，而加盟店比上半年淨增加31間。台灣亦在第四季強勁反彈。
若按銷售額計，集團去年本港銷售額按年跌53.1%至3.62億元；中國銷售額按年跌29.5%至7.01億元﹔台灣按年跌9%至5.34%﹔亞太其他地區按年跌39.8%至9.54億元﹔中東按年跌41.5%至3.87%等。
佐丹奴早市升2.61%，收報1.57元。
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