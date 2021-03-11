佐丹奴去年大減190間門市至2185間，去年銷售額為31.22億元，按年跌35.7%，全年毛利率為55.6%，按年跌3.1個百分點。但數據顯示佐丹奴去年下半年業績見改善，包括去年下半年銷售額和毛利率得到改善，當中銷售額跌幅收窄至跌26%，較去年上半年的跌幅44.4%大幅收窄﹔去年下半年的毛利率為56.4%，較2020年上半年的54.6%，回升1.8個百分點。

佐丹奴去年線上銷售額增加22.1%，佔總銷售額的10.5%，較2019年的5.5%，增加5個百分點。中國以外地區線上銷售額錄得增長123.5%及佔總線上銷售額23.3%，亦較2019年佔比12.7%大幅。

按地區計，佐丹奴去年削本港分店11間，截至去年底餘62間分店，集團指由於經營成本高昂，香港業務令人失望，2019年的社會事件和新冠肺炎疫情摧毀了經濟。來訪旅客停頓，失業率迅速上升，社會能夠全面復甦可能需要數年時間，故透過關閉高昂租金之虧損店舖來縮減業務規模。澳門則呈現積極的復甦跡象。

去年下半年中國業務開始復甦。線上銷售額增長7.3%，而加盟店比上半年淨增加31間。台灣亦在第四季強勁反彈。

若按銷售額計，集團去年本港銷售額按年跌53.1%至3.62億元；中國銷售額按年跌29.5%至7.01億元﹔台灣按年跌9%至5.34%﹔亞太其他地區按年跌39.8%至9.54億元﹔中東按年跌41.5%至3.87%等。

佐丹奴早市升2.61%，收報1.57元。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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