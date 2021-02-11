撇除投資物業估值變動後，集團去年股東應佔基本溢利為126.79億元，按年跌47%，經常性基本溢利為70.89億元，按年跌7%。集團指，基本溢利下跌主要由於出售香港投資物業權益的溢利減少，以及受旅行禁令和社交距離限制影響，酒店業務錄得虧損及香港零售物業組合的租金收入下降。

太地指，儘管面對挑戰，年內公司財務狀況仍維持穩健。公司將延續既有政策，不就公司於年內出 售資產派發特別股息，將資金投入新項目帶動長期收入增長。惟太地指，股息政策是達致股息可持續增長，並 於未來派付大約一半的基本溢利作為普通股 息。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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