太古地產去年基本溢利挫47% 第二次中期息0.61元 全年派息增3%
文章日期：2021年3月11日 12:29
太古地產（1972）公布，截至去年底止年度，集團錄得純利40.96億元，按年大跌69%，每股基本盈利0.7元，派第二次中股息0.61元，年增3%，全年派息為0.91元。
撇除投資物業估值變動後，集團去年股東應佔基本溢利為126.79億元，按年跌47%，經常性基本溢利為70.89億元，按年跌7%。集團指，基本溢利下跌主要由於出售香港投資物業權益的溢利減少，以及受旅行禁令和社交距離限制影響，酒店業務錄得虧損及香港零售物業組合的租金收入下降。
太地指，儘管面對挑戰，年內公司財務狀況仍維持穩健。公司將延續既有政策，不就公司於年內出 售資產派發特別股息，將資金投入新項目帶動長期收入增長。惟太地指，股息政策是達致股息可持續增長，並 於未來派付大約一半的基本溢利作為普通股 息。
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