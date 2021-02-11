中海油向紐交所要求推翻ADR退市決定
文章日期：2021年3月11日 12:34
中海油（0883）中午公告，已於美東時間3月10日，向紐約交易所提出書面要求，要求紐交所董事會的一個委員會覆議將中海油美國存託股份（ADR）退市的決定。
中海油指，根據紐交所上市公司手冊，紐交所將於公司提出覆議要求當日起，至少25個工作日後安排覆議。中海油已要求該委員會推翻退市決定，及在覆議該決定有結果前，暫緩暫停中海油ADR的買賣。
中海油指，自2001年2月ADR上市，一直嚴格遵守當地的法律法規及監管要求，依法合規運營，並致力於創造良好業績，始終願意與投資者共享發展成果，持續為股東創造價值。公司將繼續密切關注相關事項的進展，並考慮不同方案及尋求專業意見，以保護公司及股東的合法權益。
根據去年11月前美國總統特朗普簽署的總統行政命令和商務部指引，紐交所於上月26日宣布，將啟動中海油ADR的除牌程序，於3月9日開市前暫停交易，不過未有指明完成除牌的時間。
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