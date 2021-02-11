中海油指，根據紐交所上市公司手冊，紐交所將於公司提出覆議要求當日起，至少25個工作日後安排覆議。中海油已要求該委員會推翻退市決定，及在覆議該決定有結果前，暫緩暫停中海油ADR的買賣。

中海油指，自2001年2月ADR上市，一直嚴格遵守當地的法律法規及監管要求，依法合規運營，並致力於創造良好業績，始終願意與投資者共享發展成果，持續為股東創造價值。公司將繼續密切關注相關事項的進展，並考慮不同方案及尋求專業意見，以保護公司及股東的合法權益。

根據去年11月前美國總統特朗普簽署的總統行政命令和商務部指引，紐交所於上月26日宣布，將啟動中海油ADR的除牌程序，於3月9日開市前暫停交易，不過未有指明完成除牌的時間。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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