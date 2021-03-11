期內，集團錄得收益800.32億元，按年跌7%，其中基本虧損錄39.69億元，2019年同期錄盈利177.97億元。集團指，業績下滑主要是由於出售投資物業權益所得溢利大幅減少以及國泰航空（0293）錄得虧損所致。

分部方面，港機集團應佔溢利錄9600萬元，按年跌88.36%；太古可口可樂經常性溢利錄20.76億元，按年升31%；海洋服務部門經常性虧損收窄至為10.19億元，2019年為13.47億元。

集團預計今年上半年錄得經常性虧損，主要是由於國泰航空的業績持續欠佳。新型冠 狀病毒疫情將繼續影響集團的整體業績。預計其他業務普遍表現穩定。

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