周冠英將為港交所董事會及管理團隊提供戰略法律諮詢及意見，並主管香港交易所的法律及公司秘書事務部，以及負責監督整個集團的法務職能，包括倫敦金屬交易所（LME）及 LME Clear 的有關團隊。他將向香港交易所代理集團行政總裁戴志堅匯報，並成為集團管理委員會成員。

周冠英現時為國泰航空（0293）集團總法律顧問及公司秘書。此前，曾擔任多家國際律師事務所的合夥人，包括達維律師事務所、年利達律師事務所，以及司力達律師事務所。擁有香港、英格蘭和威爾斯的執業事務律師資格，亦擁有美國紐約州的執業律師資格。

戴志堅表示，周冠英擁有廣泛而豐富的法律事務經驗，對企業財務和資本市場亦具備專業知識。期待他加入香港交易所的團隊，為公司帶來寶貴的貢獻。

周冠英表示非常期待與大家攜手應對未來的機遇和挑戰，支持香港交易所持續發展的業務，鞏固香港作為領先國際金融中心的地位。

國泰昨日公布，周冠英辭任公司秘書，4月19日起生效。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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